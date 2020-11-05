Сжегшего школу старшеклассника в Новосибирской области осудили условно

Купинский районный суд вынес приговор школьнику, сжегшему школу в деревне Покровка. Случилось это 8 января. Молодой человек не хотел выходить с каникул на учебу.
Напомним, старшеклассник проник в учебное заведение через окно директорского кабинета и подпалил карты в кабинете географии. В итоге деревянная школа сгорела дотла.
Молодой человек признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Ему назначено 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроков в год. Также к юноше применены меры медицинского характера.