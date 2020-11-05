atas.info
ГлавноеВсе новости

Сжегшего школу старшеклассника в Новосибирской области осудили условно

6 ноября 2020, 02:09
Также к юноше применены меры медицинского характера.

Купинский районный суд вынес приговор школьнику, сжегшему школу в деревне Покровка. Случилось это 8 января. Молодой человек не хотел выходить с каникул на учебу.

Напомним, старшеклассник проник в учебное заведение через окно директорского кабинета и подпалил карты в кабинете географии. В итоге деревянная школа сгорела дотла.

Молодой человек признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. Ему назначено 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроков в год. Также к юноше применены меры медицинского характера.

Материалы по теме
В Новосибирской области в автомобилях сгорели два водителяВ Новосибирске в ночном пожаре сгорели дом и автомобилиВ Ленинском районе Новосибирска сгорел частный дом
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52