Новосибирец оттащил тросом чужой автомобиль, чтобы припарковать свой внедорожник

Во вторник, 22 декабря, в Новосибирске произошел конфликт между двумя водителями. Один из них, владелец Toyota Land Cruiser Prado, оттащил тросом чужой Nissan, который мешал заехать на газон и припарковаться.
Местом происшествия стала территория рядом с домом №48 по улице Селезнева. Как рассказали в сообществе АСТ-54, водитель внедорожника отгородил «своё» парковочное место на газоне за тротуаром. Предположительно речь идет о самозахвате территории, попасть на которую можно через парковку на дороге и тротуар.
Когда этот путь оказался перегорожен стоявшим по правилась вдоль дороги автомобилем Nissan, владелец внедорожника просто оттащил помеху и припарковался на «своё» место. В момент, когда он совершал свои действия, семья потерпевшего вызывала полицию.