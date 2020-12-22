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Новосибирец оттащил тросом чужой автомобиль, чтобы припарковать свой внедорожник

23 декабря 2020, 03:34
Для себя он отгородил территорию на газоне.

Во вторник, 22 декабря, в Новосибирске произошел конфликт между двумя водителями. Один из них, владелец Toyota Land Cruiser Prado, оттащил тросом чужой Nissan, который мешал заехать на газон и припарковаться.

Местом происшествия стала территория рядом с домом №48 по улице Селезнева. Как рассказали в сообществе АСТ-54, водитель внедорожника отгородил «своё» парковочное место на газоне за тротуаром. Предположительно речь идет о самозахвате территории, попасть на которую можно через парковку на дороге и тротуар.

Когда этот путь оказался перегорожен стоявшим по правилась вдоль дороги автомобилем Nissan, владелец внедорожника просто оттащил помеху и припарковался на «своё» место. В момент, когда он совершал свои действия, семья потерпевшего вызывала полицию.

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