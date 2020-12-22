Новосибирец оттащил тросом чужой автомобиль, чтобы припарковать свой внедорожник

Местом происшествия стала территория рядом с домом №48 по улице Селезнева. Как рассказали в сообществе АСТ-54, водитель внедорожника отгородил «своё» парковочное место на газоне за тротуаром. Предположительно речь идет о самозахвате территории, попасть на которую можно через парковку на дороге и тротуар.