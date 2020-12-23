Суровые морозы до -46 градусов обрушатся на Новосибирскую область в выходные

На сайте Западно-Сибирского УГМС появилась информация о том, что резкое похолодание наступит в пятницу, 25 декабря. Ночью температура опустится -36 градусов, а днём окажется на отметке в -31 градус. При этом в некоторых районах возможны снег и метели.