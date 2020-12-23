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Суровые морозы до -46 градусов обрушатся на Новосибирскую область в выходные

23 декабря 2020, 18:13
Такие аномальные холода могут придти в ночь на субботу

Что ни день Новосибирск пугают все более жуткими морозами. Ранее МЧС предупреждало, что область накроют холода до -35 градусов. Теперь речь идет уже о более суровых морозах.

На сайте Западно-Сибирского УГМС появилась информация о том, что резкое похолодание наступит в пятницу, 25 декабря. Ночью температура опустится -36 градусов, а днём окажется на отметке в -31 градус. При этом в некоторых районах возможны снег и метели.

В ночь на субботу в регион придет аномальный мороз -46 градусов. Днем воздух если и прогреется, то лишь до -40 градусов. Снега не ожидается - суровый холод в ясную погоду.

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