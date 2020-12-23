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В среду в Новосибирской области похолодает до -30 градусов

23 декабря 2020, 04:23
Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

В среду, 23 декабря, в Новосибирской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом говорит прогноз Западно-Сибирского УГМС.

Ночью возможен небольшой, а в западных районах - умеренный снег. Днем прогнозируется уже сильный снег, который в отдельных районах превратится в метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Южный ветер подует ночью со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Днем скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -16, -21°С, но местами до -30°С. Днем воздух прогреется до -6, -11°С, хотя местами температура опустится до -16°С.

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