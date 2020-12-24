Экс-председатель Совета депутатов Искитимского района Рукас пошел под суд

Бывший спикер Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области Александр Рукас предстанет перед судом, которому прокуратура передала уголовное дело. Рукас обсиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ - присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, в 2017 – 2018 годах обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на оказание услуг по организации питания участников семинара. Он получил от предпринимателя готовые блюда, продукты питания и неиспользованные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.
Ущерб району оценен в сумму более 120 тысяч рублей. Уголовное дело по существу рассмотрит Искитимский районный суд.