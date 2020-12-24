Экс-председатель Совета депутатов Искитимского района Рукас пошел под суд

По версии следствия, в 2017 – 2018 годах обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на оказание услуг по организации питания участников семинара. Он получил от предпринимателя готовые блюда, продукты питания и неиспользованные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.