atas.info
ГлавноеВсе новости

Экс-председатель Совета депутатов Искитимского района Рукас пошел под суд

24 декабря 2020, 16:52
Он обвиняется в присвоении и растрате бюджетных средств

Бывший спикер Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области Александр Рукас предстанет перед судом, которому прокуратура передала уголовное дело. Рукас обсиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ - присвоение и растрата, совершенные с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в 2017 – 2018 годах обвиняемый заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на оказание услуг по организации питания участников семинара. Он получил от предпринимателя готовые блюда, продукты питания и неиспользованные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

Ущерб району оценен в сумму более 120 тысяч рублей. Уголовное дело по существу рассмотрит Искитимский районный суд.

Материалы по теме
Прокурор потребовал отставки председателя Искитимского райсовета депутатов Александра РукасаДепутат выступил против застройки Военного городка в НовосибирскеДепутаты Новосибирска потребовали от Бастрыкина расследовать отравление Навального
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52