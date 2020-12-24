Мэра Бердска выберут 25 декабря

В пятницу, 25 декабря, в Бердске соберется конкурсная комиссия по выбору мэра города. Претенденты на пост главы администрации с 9 утра начнут проходить тестирование на знание законодательства.
Девяти претендентам дадут 40 минут на выполнение задание. Тест включает в себя около 30 вопросов.
Не все смогут принять участие в тесте. До его начала объявят тех, кто не прошел проверку документов, если таковые найдутся.
Закончив тест, кандидаты на должность мэра приступят к защите своих программ по развитию города. На выступление дается 15 минут, в ходе которых комиссия может задавать вопросы оратору.
В три часа дня начнется сессия горсовета, на которой объявят итоги конкурса. Депутаты путём тайного голосования выберут нового мэра из тех кандидатов, кто наиболее успешно выступит на предыдущих этапах.