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Мэра Бердска выберут 25 декабря

24 декабря 2020, 20:25
Конкурсная комиссия соберется в пятницу

В пятницу, 25 декабря, в Бердске соберется конкурсная комиссия по выбору мэра города. Претенденты на пост главы администрации с 9 утра начнут проходить тестирование на знание законодательства.

Девяти претендентам дадут 40 минут на выполнение задание. Тест включает в себя около 30 вопросов.

Не все смогут принять участие в тесте. До его начала объявят тех, кто не прошел проверку документов, если таковые найдутся.

Закончив тест, кандидаты на должность мэра приступят к защите своих программ по развитию города. На выступление дается 15 минут, в ходе которых комиссия может задавать вопросы оратору.

В три часа дня начнется сессия горсовета, на которой объявят итоги конкурса. Депутаты путём тайного голосования выберут нового мэра из тех кандидатов, кто наиболее успешно выступит на предыдущих этапах.

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#Новости#Политика
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