На новосибирской трассе полиция открыла огонь по угнанному внедорожнику

Инспекторы предупредили водителя на угнанном авто о своем решении, после последовало четыре выстрела. Все он были направлены на колеса. Но с поврежденным колесом водитель все равно пытался оторваться, уже съехав с трассы в поле. Через четыре километра водитель и пассажиры выбрались из машины и попытались сбежать. Их задержали.