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На новосибирской трассе полиция открыла огонь по угнанному внедорожнику

24 декабря 2020, 10:55
Автомобиль и подозреваемых передали полиции Омской области.

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на новосибирской трассе. Инспекторы преследовали угнанный автомобиль Toyota Land Cruiser.

Новосибирская полиция ранее получила сообщение об угоне в Омске дорогостоящего внедорожника.

По данным ГУ МВД России по региону, 19 декабря около 8 часов утра на трассе «Иртыш» в Чулымском районе инспекторы ДПС заметили автомобиль, подходящий под ориентировку. Они подали сигнал водителю остановиться, но автомобиль увеличил скорость. Во время погони угонщик создавал аварийно-опасные маневры на дороге, то съезжая с трассы, но выезжая на встречку. Тогда было решено применить табельное оружие.

Инспекторы предупредили водителя на угнанном авто о своем решении, после последовало четыре выстрела. Все он были направлены на колеса. Но с поврежденным колесом водитель все равно пытался оторваться, уже съехав с трассы в поле. Через четыре километра водитель и пассажиры выбрались из машины и попытались сбежать. Их задержали.

Среди арестованных два 20-летних жителя Амурской области и 18-летний омич. За рулем автомобиля находился 20-летний парень, который ранее уже был судим. В отношении него составлено несколько протоколов – за отсутствие прав, страховки, документов на авто, неподчинение полиции. Полиция Омской области также возбудила дело об угоне.

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