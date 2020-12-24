На новосибирской трассе полиция открыла огонь по угнанному внедорожнику

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на новосибирской трассе. Инспекторы преследовали угнанный автомобиль Toyota Land Cruiser.
Новосибирская полиция ранее получила сообщение об угоне в Омске дорогостоящего внедорожника.
По данным ГУ МВД России по региону, 19 декабря около 8 часов утра на трассе «Иртыш» в Чулымском районе инспекторы ДПС заметили автомобиль, подходящий под ориентировку. Они подали сигнал водителю остановиться, но автомобиль увеличил скорость. Во время погони угонщик создавал аварийно-опасные маневры на дороге, то съезжая с трассы, но выезжая на встречку. Тогда было решено применить табельное оружие.
Инспекторы предупредили водителя на угнанном авто о своем решении, после последовало четыре выстрела. Все он были направлены на колеса. Но с поврежденным колесом водитель все равно пытался оторваться, уже съехав с трассы в поле. Через четыре километра водитель и пассажиры выбрались из машины и попытались сбежать. Их задержали.
Среди арестованных два 20-летних жителя Амурской области и 18-летний омич. За рулем автомобиля находился 20-летний парень, который ранее уже был судим. В отношении него составлено несколько протоколов – за отсутствие прав, страховки, документов на авто, неподчинение полиции. Полиция Омской области также возбудила дело об угоне.