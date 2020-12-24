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Новосибирская область получит на дороги и мосты почти 4 миллиарда рублей

24 декабря 2020, 16:30
Деньги придут по национальному проекту.

Новосибирской области выделят дополнительные деньги на дорожное строительство. Об этом рассказал зампред Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Деньги придут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Они выделяются на обеспечение транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене. 600 миллионов рублей поступят в 2021 году и 590 миллионов - в 2022 году.

- Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог и автомобильных дорог по дамбе Октябрьского моста и от Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста, — рассказал Жуков.

Помимо этого, федеральные деньги выделят на ремонт автомобильной дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. В течение трех лет, с 2021 по 2023, поступят почти 612 миллионов рублей.

На строительство четвертого моста через Обь средства выделят в рамках государственно-частного партнерства. В 2023 году сумма составит 2,1 миллиарда рублей.

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