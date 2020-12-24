Новосибирская область получит на дороги и мосты почти 4 миллиарда рублей

- Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог и автомобильных дорог по дамбе Октябрьского моста и от Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста, — рассказал Жуков.