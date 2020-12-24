В мэрии Новосибирска рассказали о праздновании Нового года в центре города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан праздновать Новый год около своих домов. Но при этом отметил, что мэрия не планирует запрещать доступ горожанам на площадь Ленина 31 декабря.
"У нас есть традиции в городе — устанавливать трибуны, перекрывать движение, есть опыт перекрытия улицы Ленина. В условиях ковида, действующего режима не будет массовых мероприятий, салюта, открытия елок. Перекрывать ничего не будем, мы от этого отказались, мешать не будем движению транспорта", — заявил Локоть на пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Чиновник рассказал, что на площади будут дежурить полицейские. Однако обижать горожан в новогоднюю ночь они не будут.
Городские власти постарались создали максимальное количество площадок для прогулок в разных районах города. Поэтому Локоть предложил горожанам не собираться в каком-либо одном месте, а рассредоточиться по всему Новосибирску.