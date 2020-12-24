В мэрии Новосибирска рассказали о праздновании Нового года в центре города

"У нас есть традиции в городе — устанавливать трибуны, перекрывать движение, есть опыт перекрытия улицы Ленина. В условиях ковида, действующего режима не будет массовых мероприятий, салюта, открытия елок. Перекрывать ничего не будем, мы от этого отказались, мешать не будем движению транспорта", — заявил Локоть на пресс-конференции в агентстве ТАСС.