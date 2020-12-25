Новосибирский зоопарк готовит животных к аномальным морозам

Новосибирский зоопарк усилит контроль за животными с наступлением аномальных морозов.
Сотрудники уже утеплили сеном вольеры, а также внесли изменения в рацион хищников. Теперь они получают обильное питание и теплое мясо в объеме от 1 до 3 кг. К примеру, амурскому тигру дают не 7-10 кг мяса, как раньше, а 13 кг. Больше сена стали получать птицы.
За состоянием животных будут наблюдать во время прогулок. Если кто-то будет чувствовать себя некомфортно, его переведут в теплое помещение.
В тепле живут страусы, попугаи, обезьяны и другие теплолюбивые животные, на улице находятся лишь те, кому не страшны сибирские морозы. Это белые медведи, тигры, барсы, рыси.
К примеру, медведь Кай может вздремнуть после обеда в 30-градусный мороз.