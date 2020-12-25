Новосибирский зоопарк готовит животных к аномальным морозам

Сотрудники уже утеплили сеном вольеры, а также внесли изменения в рацион хищников. Теперь они получают обильное питание и теплое мясо в объеме от 1 до 3 кг. К примеру, амурскому тигру дают не 7-10 кг мяса, как раньше, а 13 кг. Больше сена стали получать птицы.