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Новосибирский зоопарк готовит животных к аномальным морозам

25 декабря 2020, 14:37
Хищникам стали давать больше мяса.

Новосибирский зоопарк усилит контроль за животными с наступлением аномальных морозов.

Сотрудники уже утеплили сеном вольеры, а также внесли изменения в рацион хищников. Теперь они получают обильное питание и теплое мясо в объеме от 1 до 3 кг. К примеру, амурскому тигру дают не 7-10 кг мяса, как раньше, а 13 кг. Больше сена стали получать птицы.

За состоянием животных будут наблюдать во время прогулок. Если кто-то будет чувствовать себя некомфортно, его переведут в теплое помещение.

В тепле живут страусы, попугаи, обезьяны и другие теплолюбивые животные, на улице находятся лишь те, кому не страшны сибирские морозы. Это белые медведи, тигры, барсы, рыси.

К примеру, медведь Кай может вздремнуть после обеда в 30-градусный мороз.

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