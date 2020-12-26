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Суд Новосибирска признал сибиряка невиновным в смерти брата

26 декабря 2020, 11:15
Молодой человек нашел брата в комнате мертвым и попал в колонию за убийство.

Суд Новосибирска признал сибиряка Александра Филиппова, отбывающего наказание за смерть брата в колонии, невиновным.

Оказалось, что за решетку засадили невиновного.

Как пишет КП-Новосибирск, Александр вместе с младшим братом Леонидом приехал в Новосибирск из Иркутской области, чтобы поступать в университет. Оба брата прошли, но Александр после первой сессии был отчислен из вуза и ушел в армию. Младший брат с трудом, но продолжал учиться.

Мама купила им в городе однокомнатную квартиру. Леня спал в комнате, а вернувшемуся из армии Александру досталась кухня.

В апреле 2014 года Александр обнаружил брата мертвым в квартире. Следствие посчитало, что старший брат убил парня из-за недвижимости. В пользу этого были и обнаруженные улики. У погибшего был сломан нос, также было неглубокое ножевое ранение в области живота. Но умер парень от удушения. Кроме того, в комнате нашли шприц и упаковку обезболивающего. По заключению судмедэкспертизы, лекарство обнаружено в крови погибшего.

Как пишет КП-Новосибирск, Александр был уверен, что брат совершил самоубийство. Из-за аллергии на лекарство молодой человек мог задохнуться. А траву носа он мог получить при падении. Ножевая рана также могла быть нанесена самим погибшим.

Генетическая экспертиза также не подтвердила никакого биоматериала Александра на теле брата. Но в компьютере погибшего было найдено много интересного. Оказалось, что Леня зарегистрировался на форуме самоубийц. Кто-то искал в интернете, как сделать укол самому себе. Суд не поверил в версию суицида и отправил за решетку Александра. Молодой человек провел в колонии строгого режима два года. Приговор был отменен Верховным судом. Перед следователями Новосибирска поставили лишь одну задачу – установить, кто покупал препарат и шприц. Выяснилось, что покупку оплатили с карты Леонида.

28-летнему сибиряку потребовалось 6 лет и 7 месяцев, чтобы доказать свою невиновность. Со своим адвокатом он намерен подавать иск за время уголовного преследования и за заточение в колонии.

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