Суд Новосибирска признал сибиряка невиновным в смерти брата

Генетическая экспертиза также не подтвердила никакого биоматериала Александра на теле брата. Но в компьютере погибшего было найдено много интересного. Оказалось, что Леня зарегистрировался на форуме самоубийц. Кто-то искал в интернете, как сделать укол самому себе. Суд не поверил в версию суицида и отправил за решетку Александра. Молодой человек провел в колонии строгого режима два года. Приговор был отменен Верховным судом. Перед следователями Новосибирска поставили лишь одну задачу – установить, кто покупал препарат и шприц. Выяснилось, что покупку оплатили с карты Леонида.