В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 26 декабря, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в полиции, в 1.50 мужчина 1986 года рождения на автомобиле Тойота Креста ехал в сторону села Плотниково. На 30 километре автодороги К-19Р он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада-Гранта под управлением мужчины 1997 года рождения