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В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

26 декабря 2020, 16:21
Причиной аварии стал выезд на встречную полосу

Сегодня, 26 декабря, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в полиции, в 1.50 мужчина 1986 года рождения на автомобиле Тойота Креста ехал в сторону села Плотниково. На 30 километре автодороги К-19Р он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада-Гранта под управлением мужчины 1997 года рождения

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля Тойота Креста и пассажир автомобиля Лада Гранта - мужчина 1975 года рождения. Водитель автомобиля Лада Гранта с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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#Новости#Происшествия
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