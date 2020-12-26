В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 26 декабря, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в полиции, в 1.50 мужчина 1986 года рождения на автомобиле Тойота Креста ехал в сторону села Плотниково. На 30 километре автодороги К-19Р он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада-Гранта под управлением мужчины 1997 года рождения
В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля Тойота Креста и пассажир автомобиля Лада Гранта - мужчина 1975 года рождения. Водитель автомобиля Лада Гранта с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.