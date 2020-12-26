В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин моложе 30 лет

По официальной информации covid-19 унес жизни еще семи новосибирцев. Скончавшимся мужчинам было 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года. Умерли и две женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего по официальной статистике в регионе за время пандемии от коронавируса умерли 925 человек.