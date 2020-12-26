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В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин моложе 30 лет

26 декабря 2020, 13:22
Все за сутки опасная инфекция унесла по официальным данным жизни семи человек.

Сегодня, 26 декабря, новосибирский оперативный штаб сообщил тревожные данные о смертности от коронавируса среди молодых людей. За сутки подтверждена смерть семи человек, причем двое из них были в возрасте меньше 30 лет.

По официальной информации covid-19 унес жизни еще семи новосибирцев. Скончавшимся мужчинам было 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года. Умерли и две женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего по официальной статистике в регионе за время пандемии от коронавируса умерли 925 человек.

На утро в Новосибирской области зарегистрировано 27 115 случаев COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 160 человек. С начала пандемии 23 131 пациентов уже выписаны с выздоровлением, то есть за сутки их стало на 231 больше.

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#Новости#Происшествия
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