В Новосибирской области за сутки с симптомами ОРВИ госпитализировали 22 человека

Сегодня, 26 декабря, в новосибирском оперштабе сообщили, что за сутки с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом госпитализировали 21 ребенка. Таких взрослых пациентов в больницах столицы Сибири находится 2 100, а в стационарах по области - 1 237 человек.
За все время пандемии в регионе проведено 1 057 107 анализов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 7 604 новосибирца, а 78 326 человек с него уже сняты.
За прошедшие сутки к медикам с признаками ОРВИ обратились 2 794 человека. Из них пришлось госпитализировать 22 пациента.