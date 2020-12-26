В Новосибирской области за сутки с симптомами ОРВИ госпитализировали 22 человека

Сегодня, 26 декабря, в новосибирском оперштабе сообщили, что за сутки с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом госпитализировали 21 ребенка. Таких взрослых пациентов в больницах столицы Сибири находится 2 100, а в стационарах по области - 1 237 человек.