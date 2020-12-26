atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области за сутки с симптомами ОРВИ госпитализировали 22 человека

26 декабря 2020, 13:44
За прошедшие сутки к медикам с признаками заболевания обратились 2 794 человека.

Сегодня, 26 декабря, в новосибирском оперштабе сообщили, что за сутки с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом госпитализировали 21 ребенка. Таких взрослых пациентов в больницах столицы Сибири находится 2 100, а в стационарах по области - 1 237 человек.

За все время пандемии в регионе проведено 1 057 107 анализов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 7 604 новосибирца, а 78 326 человек с него уже сняты.

За прошедшие сутки к медикам с признаками ОРВИ обратились 2 794 человека. Из них пришлось госпитализировать 22 пациента.

Материалы по теме
Семь человек заболели коронавирусом за сутки в БердскеВ Новосибирской области еще 160 человек заболели коронавирусомВ Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин моложе 30 лет
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52