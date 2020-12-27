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Новосибирцы могут не отпускать детей в школу в мороз

27 декабря 2020, 16:15
О своем решении необходимо уведомить школу.

Мэрия Новосибирска разъяснила, в какую погоду детям можно не идти в школу. Сообщается, что решение должны принять родители самостоятельно. О нем необходимо уведомить школу. Тогда пропуск не будет считаться прогулом.

Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении школы в период резкого похолодания — неправомерно. Если ребёнок всё-таки идёт в школу, то лучше, если его кто-то из взрослых проводит, а также встретит на обратном пути.

Если температура опустилась до -25 градусов, то учебу могут пропустить ученики начальной школы. При этом если в классе не соберется 20% детей, то учитель должен скорректировать программу. Новый материал он преподавать не имеет права.

Если температура опустилась до -30 градусов, то в школу могут не идти ребята с пятого по девятый классы. Также стоит учитывать силу ветра, расстояние до школы и самочувствие ребенка.

Если температура достигла -35 градусов, то занятия могу не посещать и старшеклассники. Также занятия в школе не могут состояться, если в кабинете температура ниже +18 градусов.

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#Новости#Образование
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