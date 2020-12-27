В Новосибирской области температура опустилась почти до -50 градусов

В Сибирь пришли аномальные морозы. Ночью в Новосибирске столбик термометра опустился до -41 градуса.
По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, аномальные холода ниже -40 градусов будут не только в воскресенье. Морозным будет также понедельник.
Внимательные пользователи соцсетей обратили внимание, что в Новосибирской области вдвое холоднее, чем в Антарктиде. На южном полюсе сейчас "лишь" -26 градусов.
В районах области еще холоднее. Сообщается, что температура в отдельных населенных пунктах опустилась до -45 градусов. А в селе Жеребцово столбит термометра опустился до почти -50 градусов.