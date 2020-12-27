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В Новосибирской области температура опустилась почти до -50 градусов

27 декабря 2020, 13:49
В Новосибирске зафиксировано -41.

В Сибирь пришли аномальные морозы. Ночью в Новосибирске столбик термометра опустился до -41 градуса.

По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, аномальные холода ниже -40 градусов будут не только в воскресенье. Морозным будет также понедельник.

Внимательные пользователи соцсетей обратили внимание, что в Новосибирской области вдвое холоднее, чем в Антарктиде. На южном полюсе сейчас "лишь" -26 градусов.

В районах области еще холоднее. Сообщается, что температура в отдельных населенных пунктах опустилась до -45 градусов. А в селе Жеребцово столбит термометра опустился до почти -50 градусов.

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