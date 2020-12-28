Новосибирская область установила рекорд по аномальным морозам за последние 62 года

В Новосибирской области температура воздуха опустилась ниже -40 градусов. Это стало рекордом за многие годы метеонаблюдений.
Прошедшее воскресенье стало самым морозным днем в области за 62 года. Самые суровые холода зафиксированы в Убинском районе, где термометры показали -45,5 градусов.
До сих пор холоднее всего было в 1958 году. Тогда температура воздуха опустилась до -43,6 градусов.
По данным синоптиков, морозы останутся в Новосибирской области и на предстоящих праздниках. Температура воздуха составит -35 градусов.