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Новосибирская область установила рекорд по аномальным морозам за последние 62 года

28 декабря 2020, 19:12
Температура воздуха опустилась до -45 градусов.

В Новосибирской области температура воздуха опустилась ниже -40 градусов. Это стало рекордом за многие годы метеонаблюдений.

Прошедшее воскресенье стало самым морозным днем в области за 62 года. Самые суровые холода зафиксированы в Убинском районе, где термометры показали -45,5 градусов.

До сих пор холоднее всего было в 1958 году. Тогда температура воздуха опустилась до -43,6 градусов.

По данным синоптиков, морозы останутся в Новосибирской области и на предстоящих праздниках. Температура воздуха составит -35 градусов.

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