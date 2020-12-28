Синоптики пообещали новосибирцам передышку от морозов до новогодней ночи

Суровые морозы должны немного отпустить Новосибирск. В городе прогнозируется потепление до -12 градусов с существенными снегопадами, а вот лютый холод вернется в новогоднюю ночь.
Сейчас в Новосибирске стоят трескучие морозы. Температура воздуха остается ниже −30 градусов при слабом ветре, что приводит к смогу. Но синоптики не унывают. По их данным погода должна перемениться.
Сегодня, 28 декабря, вечером температура начнет подниматься до -20 градусов, и такая погода продержится ночью. Ведь к городу подошел циклон, который приведет к снегопадам.
Завтра и в среду днем потеплеет до −10...–12 градусов. Похожая погода должна сохраняться и по ночам. Но все это не надолго.
Новый год начнется с очередных сильных морозов. Уже 31 декабря температура понизится до –25 градусов, а ночью ожидается −32. Первые числа января окажутся экстремально морозными.