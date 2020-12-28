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Синоптики пообещали новосибирцам передышку от морозов до новогодней ночи

28 декабря 2020, 17:52
Днем потеплеет до -12 градусов.

Суровые морозы должны немного отпустить Новосибирск. В городе прогнозируется потепление до -12 градусов с существенными снегопадами, а вот лютый холод вернется в новогоднюю ночь.

Сейчас в Новосибирске стоят трескучие морозы. Температура воздуха остается ниже −30 градусов при слабом ветре, что приводит к смогу. Но синоптики не унывают. По их данным погода должна перемениться.

Сегодня, 28 декабря, вечером температура начнет подниматься до -20 градусов, и такая погода продержится ночью. Ведь к городу подошел циклон, который приведет к снегопадам.

Завтра и в среду днем потеплеет до −10...–12 градусов. Похожая погода должна сохраняться и по ночам. Но все это не надолго.

Новый год начнется с очередных сильных морозов. Уже 31 декабря температура понизится до –25 градусов, а ночью ожидается −32. Первые числа января окажутся экстремально морозными.

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