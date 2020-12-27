Аномальные морозы в Новосибирске продержатся дольше, чем ожидалось

Западно-Сибирский гидрометцентр дал прогноз погоды в Новосибирской области на ближайшие дни. прогноз неутешительный: аномальные морозы простоят еще два дня. Все это время в воздухе будут скапливаться вредные примеси.
До 30 декабря продлится холодная погода с температурами ниже -35. Местами столбик термометра опустится ниже -40 градусов.
Ранее ожидалось, что уже с понедельника начнется повышение температуры. Однако первоначальному прогнозу не суждено сбыться. Предстоящей ночью будет -42 градуса при небольшом юго-восточном ветре.
Днем 28 декабря ожидается -23..-25, небольшая облачность, изморозь, туман и гололедица. Вкетер будет слабый, осадки маловероятны.