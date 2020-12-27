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Аномальные морозы в Новосибирске продержатся дольше, чем ожидалось

27 декабря 2020, 19:49
До 30 декабря продлится холодная погода с температурами ниже -35.

Западно-Сибирский гидрометцентр дал прогноз погоды в Новосибирской области на ближайшие дни. прогноз неутешительный: аномальные морозы простоят еще два дня. Все это время в воздухе будут скапливаться вредные примеси.

До 30 декабря продлится холодная погода с температурами ниже -35. Местами столбик термометра опустится ниже -40 градусов.

Ранее ожидалось, что уже с понедельника начнется повышение температуры. Однако первоначальному прогнозу не суждено сбыться. Предстоящей ночью будет -42 градуса при небольшом юго-восточном ветре.

Днем 28 декабря ожидается -23..-25, небольшая облачность, изморозь, туман и гололедица. Вкетер будет слабый, осадки маловероятны.

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