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Новосибирцы выполняют челленджи с кипятком в -40

27 декабря 2020, 19:31
Особенно эффектно он смотрится в замедленной съемке.

В Новосибирской области в аномальные морозы набирает популярность давний зимний сибирский флешмоб #дубакчеллендж. Для его выполнения необходимы лишь горячая вода и отрицательная температура.

На холоде кипяток мгновенно превращается в зрелищный ледяной фейерверк. Особенно эффектно он смотрится в замедленной съемке.

Главная задача участников челленджа — нарисовать над собой в воздухе причудливую картинку. Однако необходимо не забывать про технику безопасности. Помимо риска отморозить конечности, можно также попасть под град из кипятка.

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