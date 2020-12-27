Новосибирцы выполняют челленджи с кипятком в -40

В Новосибирской области в аномальные морозы набирает популярность давний зимний сибирский флешмоб #дубакчеллендж. Для его выполнения необходимы лишь горячая вода и отрицательная температура.
На холоде кипяток мгновенно превращается в зрелищный ледяной фейерверк. Особенно эффектно он смотрится в замедленной съемке.
Главная задача участников челленджа — нарисовать над собой в воздухе причудливую картинку. Однако необходимо не забывать про технику безопасности. Помимо риска отморозить конечности, можно также попасть под град из кипятка.