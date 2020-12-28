Новосибирцев с Новым годом поздравили летающие Деды Морозы и Снегурочки

Очередное необычное поздравление россиянам с Новым годом записано в Новосибирске. Работники аэродрома «Мочище» записали видеоролик, который они снимали около месяца.
Частью сценария стали прыжки с парашютом. Это приходится делать помощникам Деда Мороза, поскольку из-за пандемии обычный транспорт ходит плохо.
Подарки необходимо доставить вовремя. Поэтому Деды Морозы и Снегурочки прыгают с парашютом, после чего отправляются к адресатам кто на машине, кто на лыжах, в кто и на ездовых собаках.
Идея снять такой ролик пришла Александру Осокину, руководителю аэродрома «Мочище». Актерами стали инструкторы и спортсмены - парашютисты.