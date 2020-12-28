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Новосибирцев с Новым годом поздравили летающие Деды Морозы и Снегурочки

28 декабря 2020, 19:51
Ролик сняли сотрудники аэродрома «Мочище».

Очередное необычное поздравление россиянам с Новым годом записано в Новосибирске. Работники аэродрома «Мочище» записали видеоролик, который они снимали около месяца.

Частью сценария стали прыжки с парашютом. Это приходится делать помощникам Деда Мороза, поскольку из-за пандемии обычный транспорт ходит плохо.

Подарки необходимо доставить вовремя. Поэтому Деды Морозы и Снегурочки прыгают с парашютом, после чего отправляются к адресатам кто на машине, кто на лыжах, в кто и на ездовых собаках.

Идея снять такой ролик пришла Александру Осокину, руководителю аэродрома «Мочище». Актерами стали инструкторы и спортсмены - парашютисты.

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