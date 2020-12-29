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Для школьников Новосибирска ввели бесплатный проезд в транспорте

29 декабря 2020, 04:01
Кондуктору достаточно показать справку из образовательного учреждения.

В Новосибирске школьникам разрешили бесплатно пользоваться муниципальным общественным транспортом. Соответствующее заявление сделал мэр Анатолий Локоть на совещании в региональном правительстве.

Норма вступила в силу с 28 декабря. Можно не платить в период зимних каникул, но пока только до 10 января включительно. Поскольку занятия возобновятся после 17 января, то по неделе с 11 числа примут отдельное решение.

Бесплатный проезд вводится на метро, трамваях, троллейбусах и на автобусах 13-ти маршрутов: №7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72 и 88. Кондуктору достаточно показать справку из школы.

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