Для школьников Новосибирска ввели бесплатный проезд в транспорте

В Новосибирске школьникам разрешили бесплатно пользоваться муниципальным общественным транспортом. Соответствующее заявление сделал мэр Анатолий Локоть на совещании в региональном правительстве.
Норма вступила в силу с 28 декабря. Можно не платить в период зимних каникул, но пока только до 10 января включительно. Поскольку занятия возобновятся после 17 января, то по неделе с 11 числа примут отдельное решение.
Бесплатный проезд вводится на метро, трамваях, троллейбусах и на автобусах 13-ти маршрутов: №7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72 и 88. Кондуктору достаточно показать справку из школы.