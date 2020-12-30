Депутат Антонов разоблачил мусорный коллапс в центре Новосибирска

Новосибирский депутат и общественник Ростислав Антонов на своей страничке в сети Facebook показал горы мусора на площадках в Новосибирске. По словам Антонова, подобная ситуация сложилась в Центральном и Железнодорожном районах.
"МУП "Спецавтохозяйство" готовится поздравить жителей Новосибирска с Новым годом, организовав уже ставшим традиционным мусорный коллапс", - пишет Антонов. Свои восклицания он сопровождает фотографиями.
В комментариях подписчики Антонова утверждают, что мусорный коллапс охватил не все районы города. В частности, в Первомайском районе - "все ОК", сообщил один из читателей.