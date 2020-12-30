Новосибирский «Локомотив» закончил год победой в Казани

Новосибирский «Локомотив» в заключительном матче 2020 года в четырех партиях обыграл «Зенит-Казань». Перед этим поединком сибиряки не могли победить казанцев 18 матчей. Последний раз железнодорожники праздновали победу в ноябре 2014 года.