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Новосибирский «Локомотив» закончил год победой в Казани

30 декабря 2020, 14:58
«Зенит» был обыгран впервые с 2014 года.

Новосибирский «Локомотив» в заключительном матче 2020 года в четырех партиях обыграл «Зенит-Казань». Перед этим поединком сибиряки не могли победить казанцев 18 матчей. Последний раз железнодорожники праздновали победу в ноябре 2014 года.

Первую партию «Локомотив» выиграл на тай-бреке 43:41. Это самая длительная партия в этом сезоне. Окончательный счет – 1:3 (41:43, 25:18, 20:25, 23:25).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик новосибирцев Сергей Савин. На его счету 24 очка, три из которых он добыл на блоке.

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