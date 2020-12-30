Новосибирский «Локомотив» закончил год победой в Казани

Новосибирский «Локомотив» в заключительном матче 2020 года в четырех партиях обыграл «Зенит-Казань». Перед этим поединком сибиряки не могли победить казанцев 18 матчей. Последний раз железнодорожники праздновали победу в ноябре 2014 года.
Первую партию «Локомотив» выиграл на тай-бреке 43:41. Это самая длительная партия в этом сезоне. Окончательный счет – 1:3 (41:43, 25:18, 20:25, 23:25).
Самым результативным игроком матча стал доигровщик новосибирцев Сергей Савин. На его счету 24 очка, три из которых он добыл на блоке.