Во вторник, 29 декабря, по ходатайству следователей суд арестовал главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Чиновника не отправили в СИЗО, а посадили под домашний арест. Ограничение свободы вызвано тем, что следователи опасаются давления, которое Лагода может оказать на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении.
По версии следствия, не позднее июня 2013 года у главы, осведомленного о наличии на территории района земельного участка площадью 175 тысяч кв.м., представляющего собой часть суши в виде острова, расположенного на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, возник замысел перевести эти земли федерального значения в пользу третьих лиц.
С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании вышеуказанного постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей.
Следователи считают, что незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права широкого круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту. Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В результате Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.