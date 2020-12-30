Суд арестовал главу Искитимского района Новосибирской области

С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании вышеуказанного постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей.