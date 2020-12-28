Задержали главу Искитимского района Лагоду

Как сообщает региональная прокуратура, компетентным органам удалось выявить нарушения при при проверке исполнения земельного законодательства. В 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор, по которому к ним отошел участок в 175 тысяч квадратных метров.