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Задержали главу Искитимского района Лагоду

28 декабря 2020, 16:29
Чиновника подозревают в незаконной продаже острова.

Задержан глава Искитимского района Олег Лагода. В его отношении заведено уголовное дело о превышении полномочий. Чиновника подозревают в незаконной продаже острова. Сегодня в его кабинете прошли обыски.

Как сообщает региональная прокуратура, компетентным органам удалось выявить нарушения при при проверке исполнения земельного законодательства. В 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор, по которому к ним отошел участок в 175 тысяч квадратных метров.

Цена острова не соответствовала его реальной кадастровой стоимости. Она была занижена в пять раз. Кроме того, границы участка оказались в пределах береговой полосы водохранилища. Приватизация таких участков запрещена законом.

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