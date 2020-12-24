За продажу острова завели дело на главу района Новосибирской области

Цена участка оказалась значительно ниже кадастровой. Как говорится в релизе надзорного ведомства, проверка показала, что «границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена». Также в Генпрокуратуре уточнили, что участок использовался не по назначению.