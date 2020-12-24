atas.info
ГлавноеВсе новости

За продажу острова завели дело на главу района Новосибирской области

24 декабря 2020, 14:08
Чиновник подозревается в превышении служебных полномочий.

Глава Искитимского района Олег Лагода подозревается в превышении служебных полномочий. На чиновника заведено уголовное дело. Его подозревают в продаже острова в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле его стоимости.

Произошло это в 2014 году. В региональной прокуратуре сообщают, что Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи. По этому документу чиновник предоставил в собственность дачникам остров в Новосибирском водохранилище площадью 175 тыс. кв. метров.

Цена участка оказалась значительно ниже кадастровой. Как говорится в релизе надзорного ведомства, проверка показала, что «границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена». Также в Генпрокуратуре уточнили, что участок использовался не по назначению.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Возбуждено уголовное дело. Как предполагает Тайга.инфо, речь идет о скандале с островом, который предоставили ДНТ «ФМК». Там прокуратура опротестовала сделку купли-продажи.

Материалы по теме
В Колыванском районе горит островИскитим вошел в ТОП-3 городов с самым грязным воздухомВ Искитимской ЦРБ больной набросился на медсестру с кулаками
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52