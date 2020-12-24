За продажу острова завели дело на главу района Новосибирской области

Глава Искитимского района Олег Лагода подозревается в превышении служебных полномочий. На чиновника заведено уголовное дело. Его подозревают в продаже острова в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле его стоимости.
Произошло это в 2014 году. В региональной прокуратуре сообщают, что Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи. По этому документу чиновник предоставил в собственность дачникам остров в Новосибирском водохранилище площадью 175 тыс. кв. метров.
Цена участка оказалась значительно ниже кадастровой. Как говорится в релизе надзорного ведомства, проверка показала, что «границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена». Также в Генпрокуратуре уточнили, что участок использовался не по назначению.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Возбуждено уголовное дело. Как предполагает Тайга.инфо, речь идет о скандале с островом, который предоставили ДНТ «ФМК». Там прокуратура опротестовала сделку купли-продажи.