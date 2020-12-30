В Новосибирск прибыла новая партия автобусов из Белоруссии

В Новосибирск доставлены еще 11 автобусов, произведенных в Белоруссии. В уходящем году это последняя поставка.
Первые четыре автобуса МАЗ прибыли в середине декабря. Эти автобусы работают на газу, они оборудованы пандусами для маломобильных граждан и системами обогрева.
Новосибирск на приобретение нового транспорта израсходовал 100 миллионов рублей. Автобусы должны выйти на городские маршруты в января.
Белорусские автобусы - это начало по замене транспорта в городе. Всего требуется порядка 200 автобусов. Но на 2021 в планах приобретение 40 единиц такого транспорта.