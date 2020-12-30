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В «Ситимобил» расследуют драку своего таксиста с обматерившей его женщиной

30 декабря 2020, 16:32
Компания примет во внимание версии обеих сторон конфликта

В компании «Ситимобил» прокомментировали драку, которая произошла в Новосибирске между таксистом этого сервиса и вставшей у него на пути женщины. Представители агрегатора заявили, что всегда с большим вниманием относимся к любым инцидентам, в которых участвуют машины в брендинге «Ситимобил».

- В данный момент мы разбираемся с инцидентом: водитель был заблокирован до выяснения обстоятельств, служба поддержки связалась с пострадавшей стороной и следит за развитием ситуации. Мы связались с водителем, чтобы услышать его версию произошедшего. На основании этих показаний обеих сторон мы постараемся принять справедливое решение, - заявили редакции Atas.info в компании.

Напомним, во вторник, 29 декабря, в Новосибирске подрались водитель такси «Ситимобил» и женщина-водитель. Происходящее попало на запись камеры телефона случайной прохожей. На кадрах заметно, как женщина за рулем Toyota Corolla Spacio стоит на встречной полосе напротив автомобиля такси. Затем таксист выходит из машины и начинается словесная перепалка. По словам автора ролика, изначально девушка хотела заехать на парковку и преградила дорогу таксисту. Драка началась после того, как женщина в грубой форме обматерила мужчину.

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