В «Ситимобил» расследуют драку своего таксиста с обматерившей его женщиной

Напомним, во вторник, 29 декабря, в Новосибирске подрались водитель такси «Ситимобил» и женщина-водитель. Происходящее попало на запись камеры телефона случайной прохожей. На кадрах заметно, как женщина за рулем Toyota Corolla Spacio стоит на встречной полосе напротив автомобиля такси. Затем таксист выходит из машины и начинается словесная перепалка. По словам автора ролика, изначально девушка хотела заехать на парковку и преградила дорогу таксисту. Драка началась после того, как женщина в грубой форме обматерила мужчину.