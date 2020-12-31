Регоператор объяснил перебои с вывозом мусора в Новосибирске

Регоператор «Экология-Новосибирск» объяснил, почему в мегаполисе в последние дни года не вывозили мусор. Переполненные контейнеры горожане заметили в Центральном и Железнодорожном районах. Об этом сигнализировал депутат Ростислав Антонов.
Представитель регоператора объяснил, что мусор не вывозили из-за холодов. Морозы вывели из строя гидравлическую систему трех мусоровозов. Сейчас спецтехнику ремонтируют.
Чтоб исправить ситуацию, привлекли машины из Ленинского района Новосибирска, а также из Бердска и Искитима. Проблему обещают решить в течение ближайших суток.
Во время новогодних праздников значительно увеличивается количество отходов. Также вывозу мусора мешают автомобили, неаккуратно припаркованные около контейнерных площадок.