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Регоператор объяснил перебои с вывозом мусора в Новосибирске

31 декабря 2020, 19:21
Привлекли машины из Ленинского района Новосибирска, а также из Бердска и Искитима.

Регоператор «Экология-Новосибирск» объяснил, почему в мегаполисе в последние дни года не вывозили мусор. Переполненные контейнеры горожане заметили в Центральном и Железнодорожном районах. Об этом сигнализировал депутат Ростислав Антонов.

Представитель регоператора объяснил, что мусор не вывозили из-за холодов. Морозы вывели из строя гидравлическую систему трех мусоровозов. Сейчас спецтехнику ремонтируют.

Чтоб исправить ситуацию, привлекли машины из Ленинского района Новосибирска, а также из Бердска и Искитима. Проблему обещают решить в течение ближайших суток.

Во время новогодних праздников значительно увеличивается количество отходов. Также вывозу мусора мешают автомобили, неаккуратно припаркованные около контейнерных площадок.

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#Новости#Экология
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