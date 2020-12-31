Регоператор объяснил перебои с вывозом мусора в Новосибирске

Регоператор «Экология-Новосибирск» объяснил, почему в мегаполисе в последние дни года не вывозили мусор. Переполненные контейнеры горожане заметили в Центральном и Железнодорожном районах. Об этом сигнализировал депутат Ростислав Антонов.