В Новосибирской области в Новый год от коронавируса умерли семь человек

В Новосибирской области в Новый год от коронавируса умерли 7 пациентов. Таковы данные оперштаба на 1 января. Скончались мужчины в возрасте 56, 62, 64, 70 и 82-х лет и женщины в возрасте 61 и 71 года. Всего в регионе COVID-19 унес жизни 974 человек.