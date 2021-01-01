В Новосибирской области в Новый год от коронавируса умерли семь человек

В Новосибирской области в Новый год от коронавируса умерли 7 пациентов. Таковы данные оперштаба на 1 января. Скончались мужчины в возрасте 56, 62, 64, 70 и 82-х лет и женщины в возрасте 61 и 71 года. Всего в регионе COVID-19 унес жизни 974 человек.
Оперштаб сообщает о 28 037 случаев COVID-19 (+152 за сутки), в том числе у 1 638 детей. 24 240 человек выписаны с выздоровлением с началам пандемии (+244 за сутки).
В отделениях интенсивной терапии Новый год встретили 147 человек. Особенно тяжело переносят болезнь 24 пациента. Они подключены в реанимации к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске госпитализированы 1 580 взрослых и 4 ребенка с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 054 аналогичных пациента содержатся в ЦРБ региона.
В Новосибирской области сделано уже 1 079 842 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 277 жителей региона, 82 767 новосибирцев отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.
В Новый год 1 985 человек в Новосибирской области заболели ОРВИ. Госпитализировать пришлось 13 пациентов.