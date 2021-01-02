В Мошковском районе люди в суровые морозы остались без воды и отопления

Сегодня, 2 января, жители Новосибирской области опубликовали в социальных сетях крик о помощи. Внимания к себе просят в поселке Обский Мошковского района, где с 30 декабря нет воды, поскольку сломалась водонапорная башня.
- Люди своими силами пытаются починить, отогреть в 40-градусные морозы. Своими силами что могли, то и сделали, но потом прорвало трубу. Приехали ремонтные службы вчера. Сутки копали, ремонтировали трубы, вместе с местными ребятами. Вчера мой муж вместе с местными парнями помогали чинить трубу всю ночь, я возила им горячий чай. Сегодня вода пошла но всего на пару часов, опять прорвало трубу в другом месте. Своими силами тут уже не справиться, посёлок может остаться без воды на всю зиму, - написала в сообществе АСТ-54 женщина по имени Марина.
Автор сообщения уточнила, что в Обском живет ее мама и дед. Там находится школа, в которую возят детей из соседних деревень, и детский реабилитационный центр, в котором очень холодно, так как котельная не работает в полном режиме из-за отсутствия воды. По словам женщины, сотрудники котельной просто поддерживают температуру чтобы не разморозилась система. Люди уже не знают куда обратиться, обзванивали все службы, но результата никакого нет.