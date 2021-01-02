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Белых медведей Новосибирского зоопарка с Новым годом поздравил Дед Мороз

2 января 2021, 16:01
Для хищников установили украшения.

Для белых медведей зоопарка Новосибирска установилась максимально комфортная погода. Морозы в -30 градусов стали для них настоящим новогодним подарком.

К хищникам с поздравлениями пришли и люди. Они установили для белых медведей новогодние украшения, а постоянная посетительница животных Анна Новикова сняла ролик о том, как гостей с Севера поздравляет Дед Мороз.

На видео заметно, что медведям подарили рыбу и овощи. Дед Мороз помог украсить новогоднюю елку. Вместо обычных игрушек использовались яблоки, перец и сушки. Медведи с любопытством осматривали дерево и подарки.

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