В Новосибирске пенсионерку обвинили в убийстве мужа, которое произошло 10 лет назад

Новосибирские следователи раскрыли преступление, совершенное почти 10 лет назад. В феврале 2011 года в Коченевскую ЦРБ привезли жестоко избитого мужчину. По словам жены, он пострадал от неизвестных людей на улице.
Мужчина от побоев скончался. Полиции и следователям не удалось тогда найти преступников. Но в сентябре 2020 года следователи подняли старое уголовное дело и заподозрили в убийстве мужчины его вдову.
По версии следствия, именно теперь уже 61-летняя женщина избивала мужа по голове, туловищу, рукам и ногам, забив его до смерти. Внук дал показания, которые изобличили пенсионерку. Были найдены и иные доказательства.
Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Если суд признает пенсионерку виновной, ей грозит до 15 лет колонии.