Житель Новосибирска покончил с собой во время прямого эфира в соцсетях

Житель Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь во время прямого эфира в социальных сетях. Как сообщает КП-Новосибирск, стрим в социальной сети ВКонтакте длился 41 минуту. Его зрителями оказались немногие друзья, но теперь ролик посмотрели уже более 3 тысяч человек.
Тело 40-летнего мужчины обнаружили в квартире дома №8 по улице Твардовского. До этого мужчина якобы заявлял о намерении совершить подобное. Он выкладывал в соцсетях стихи и фотографии на тему суицида.
По данным НГС, эфир прошел накануне Нового года, 31 декабря, и длился 22 минуты. Информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете, где начали проверку по данному факту.
- Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.