Житель Новосибирска покончил с собой во время прямого эфира в соцсетях

Житель Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь во время прямого эфира в социальных сетях. Как сообщает КП-Новосибирск, стрим в социальной сети ВКонтакте длился 41 минуту. Его зрителями оказались немногие друзья, но теперь ролик посмотрели уже более 3 тысяч человек.