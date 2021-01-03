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В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 10 баллов

3 января 2021, 13:15
Ситуация начала ухудшаться еще 1 января.

Сегодня, 3 января, в Новосибирске достиг максимума уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса мониторинга Airvoice он оценивается в 10 из 10 баллов.

В городе отмечается наличие смога. При таких критических показателях не рекомендуется покидать дома и выходить на улицу.

Ситуация начала ухудшаться еще 1 января, когда уровень загрязнения оценивался в 7-8 баллов. Через сутки он достиг отметки уже в 9 баллов. Теперь же в Заельцовском, Железнодорожном и Первомайском районах он максимальных.

Синоптики предупреждают о скоплении вредных примесей в воздухе из-за погодных условий. Практически отсутствует ветер и осадки при тумане и изморози. Стоит трескучий мороз в -33... -35 °С.

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#Новости#Происшествия
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