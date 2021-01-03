В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 10 баллов

Ситуация начала ухудшаться еще 1 января, когда уровень загрязнения оценивался в 7-8 баллов. Через сутки он достиг отметки уже в 9 баллов. Теперь же в Заельцовском, Железнодорожном и Первомайском районах он максимальных.