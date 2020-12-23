atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске в субботу температура воздуха опустится до -39 градусов

23 декабря 2020, 20:22
Ранее о лютых морозах жителей области предупредили в МЧС

Новосибирск продолжают пугать информацией о предстоящих морозах. Ранее мы сообщали о том, что по области возможно похолодание до отметок ниже -40 градусов. В самой столице Сибири окажется ненамного теплее.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 24 декабря в Новосибирске сохранятся снег и поземка при ухудшении видимости на дорогах местами до 500 м и менее. Ожидаются снежные заносы и гололедица.

Температура воздуха в четверг составит ночью -10..-12°С, днем -5..-7°С. При этом подует западный ветер со скоростью до 13 м/с ночью и до 11 м/с днем.

В пятницу, 25 декабря, ночью похолодает до -23..-25°С, днем температура не поднимется выше -21..-23°С, при этом к вечеру она опустится до -28..-30°С. Ожидается западный с переходящим в северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Умеренный снег прогнозируются только ночью.

В субботу, 26 декабря, температура ночью опустится до -33..-35°С, местами -37..-39°С, днем -33..-35°С, местами -37..-39°С. Осадков не ожидается при северном ветре со скоростью 2-7 м/с.

Материалы по теме
В Новосибирск придут морозы до -35 градусовМЧС предупредило новосибирцев о суровых морозах до -35 градусовСуровые морозы до -46 градусов обрушатся на Новосибирскую область в выходные
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52