В Новосибирске в субботу температура воздуха опустится до -39 градусов

Новосибирск продолжают пугать информацией о предстоящих морозах. Ранее мы сообщали о том, что по области возможно похолодание до отметок ниже -40 градусов. В самой столице Сибири окажется ненамного теплее.
Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 24 декабря в Новосибирске сохранятся снег и поземка при ухудшении видимости на дорогах местами до 500 м и менее. Ожидаются снежные заносы и гололедица.
Температура воздуха в четверг составит ночью -10..-12°С, днем -5..-7°С. При этом подует западный ветер со скоростью до 13 м/с ночью и до 11 м/с днем.
В пятницу, 25 декабря, ночью похолодает до -23..-25°С, днем температура не поднимется выше -21..-23°С, при этом к вечеру она опустится до -28..-30°С. Ожидается западный с переходящим в северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Умеренный снег прогнозируются только ночью.
В субботу, 26 декабря, температура ночью опустится до -33..-35°С, местами -37..-39°С, днем -33..-35°С, местами -37..-39°С. Осадков не ожидается при северном ветре со скоростью 2-7 м/с.