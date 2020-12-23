В Новосибирске в субботу температура воздуха опустится до -39 градусов

В пятницу, 25 декабря, ночью похолодает до -23..-25°С, днем температура не поднимется выше -21..-23°С, при этом к вечеру она опустится до -28..-30°С. Ожидается западный с переходящим в северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Умеренный снег прогнозируются только ночью.