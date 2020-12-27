27 декабря Новосибирск затянуло грязным воздухом

Днем 27 декабря Новосибирск накрыл смог. Специалисты сервиса City Air оценивают текущий уровень загрязнения воздуха в мегаполисе в восемь баллов из десяти возможных. Особенно плоха обстановка в Первомайском районе.
Накануне в городе был объявлен "режим черного неба". Мороз и штиль способствуют накоплению в атмосфере вредных примесей первой степени опасности. Даже окна открывать для проветривания не рекомендуется.
Как сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, неблагоприятная ситуация сохранится до 16.00 28 декабря. В новосибирском воздухе превышено предельно допустимое сочетание взвешенных частиц и диоксида азота.