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27 декабря Новосибирск затянуло грязным воздухом

27 декабря 2020, 15:21
В новосибирском воздухе превышено предельно допустимое сочетание взвешенных частиц и диоксида азота.

Днем 27 декабря Новосибирск накрыл смог. Специалисты сервиса City Air оценивают текущий уровень загрязнения воздуха в мегаполисе в восемь баллов из десяти возможных. Особенно плоха обстановка в Первомайском районе.

Накануне в городе был объявлен "режим черного неба". Мороз и штиль способствуют накоплению в атмосфере вредных примесей первой степени опасности. Даже окна открывать для проветривания не рекомендуется.

Как сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, неблагоприятная ситуация сохранится до 16.00 28 декабря. В новосибирском воздухе превышено предельно допустимое сочетание взвешенных частиц и диоксида азота.

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