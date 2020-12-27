Новосибирские моржи облились водой на площади Ленина в сорокаградусный мороз

В Новосибирске моржи провели традиционную акцию. Уже третий год каждое последнее воскресенье декабря экстремалы обливаются водой. В этом году акция пришлась на аномальные морозы.
Сибиряки обливались ледяной водой на площади Ленина. Всего в акции приняли участие около 20 человек.
«Мы очень хорошо провели время. Участники в соцсетях пишут, что было круто», — заявил один из организаторов акции Константин Пачерских. Он посетовал, что многие моржи все же испугались мороза. В прошлом году водой обливались около 40 человек.