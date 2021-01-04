Новосибирцы пожаловались на мусорные завалы во дворах

Сегодня, 4 января, жители Новосибирска пожаловались в социальных сетях на мусорные завалы во дворах. В сообществе АСТ-54 они опубликовали несколько фотографий переполненных отходами контейнерных площадок.
- Каждый год растут только цены на услуги ЖКХ, все остальное не меняется, даже хуже становится, - прокомментировал снимки один из пользователей. Другой в шутку считает, что коммунальщики ушли на выходные.
Некоторые новосибирцы полагают, что причиной произошедшего стали морозы. У мусоровозов якобы не выдерживает гидравлика, поэтому отходы вывезут, когда потеплеет.