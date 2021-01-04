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Под Новосибирском ночью в лютый мороз заглох автобус с 51 пассажиром

4 января 2021, 16:26
Замерзающих в Бердске людей спасли сотрудники ГИБДД

Под Новосибирском ночью заглох автобус сообщением Барнаул-Томск. Он более 12 часов простоял в Бердске.

Автобус застрял на 38 километре автодороги Р-256. Внутри находился 51 пассажир и два водителя, которых спас экипаж ГИБДД.

По словам водителей, дальше они ехать на могли из-за неисправности в проводке электросистем. Сотрудники ГАИ немедленно вызвали транспорт технической помощи и другой автобус, чтобы люди могли согреться.

До прибытия второго автобуса 11 человек самостоятельно уехали в Новосибирск на такси. Водители грелись в автомобиле экипажа ДПС, пока не прибыла спецтехника для буксировки сломавшегося автобуса.

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#Новости#Происшествия
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