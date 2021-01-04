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В Новосибирске от коронавируса умерли 1000 человек

4 января 2021, 14:02
За прошедшие сутки число летальных исходов увеличилось на девять

В Новосибирской области от коронавируса умерли ровно 1000 человек. Такие данный по состоянию на утро 4 января привел оперштаб.

По официальной статистике за прошедшие сутки скончались еще девять пациентов. Это мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 68 лет, 77 лет и 83 года.

Всего в регионе зарегистрировано 28 487 случаев COVID-19, то есть суточный прирост составил 146 пациентов. В отделениях интенсивной терапии стационаров лечится 151 человек. На аппаратах ИВЛ – 50 пациентов.

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