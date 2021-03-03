Локоть пожаловался на изношенность парка троллейбусов в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пожаловался на техническое состояние троллейбусного парка.
Проблему осветили в эфире радио «Городская волна». По словам градоначальника, процент износа составляет 90%. Это при том, что на балансе числится 272 троллейбуса, которые курсируют по двум берегам мегаполиса.
Локоть вспомнил, что 12 подержанных троллейбусов из Твери были доставлены в Новосибирск в прошлом году. Сейчас им требуется ремонт, после которого они смогут прослужить еще 10 лет.
Напомним, ранее прокуратура заявляла, что город испытывает нехватку снегоуборочной техники на 4,5 млрд рублей.