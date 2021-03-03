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Локоть пожаловался на изношенность парка троллейбусов в Новосибирске

3 марта 2021, 14:10
Новосибирск безвозмездно получил более 10 троллейбусов из Твери.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пожаловался на техническое состояние троллейбусного парка.

Проблему осветили в эфире радио «Городская волна». По словам градоначальника, процент износа составляет 90%. Это при том, что на балансе числится 272 троллейбуса, которые курсируют по двум берегам мегаполиса.

Локоть вспомнил, что 12 подержанных троллейбусов из Твери были доставлены в Новосибирск в прошлом году. Сейчас им требуется ремонт, после которого они смогут прослужить еще 10 лет.

Напомним, ранее прокуратура заявляла, что город испытывает нехватку снегоуборочной техники на 4,5 млрд рублей.

#Новости#Город
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