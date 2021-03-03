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Министр Мурашко положительно оценил ход вакцинации от коронавируса в Новосибирске

3 марта 2021, 19:46
Он высоко оценил практику Госпиталя ветеранов войн №3.

Сегодня, 3 марта, в Новосибирск прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который положительно оценил ход вакцинации от коронавируса. Вопросы развития системы здравоохранения региона он обсудил с губернатором Андреем Травниковым.

Министру показали пункт вакцинации в Госпитале ветеранов войн №3. Мурашко отметил, что в учреждении, которое занимается преимущественно лицами старшего возраста, реализован механизм активного приглашения.

- Новосибирская область выглядит положительно, мы видим, что активно вакцинация идёт, - заявил министр. Он высказал мнение, что практика госпиталя должна применяться во всех медицинских учреждениях.

Высказался Михаил Мурашко и о формировании коллективного иммунитета. По его словам, он связан с массовой вакцинацией, которая должна завершиться в первом полугодии, максимум - в июле.

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