Старейшую аптеку Новосибирска рядом с масштабной стройкой укрепили подпорками

В Новосибирске здание старейшей аптеки, находящейся на Красном проспекте, укрепили металлическими подпорками. Они появились со стороны находящейся рядом стройплощадки, где возводится 14-этажный отель с подземной парковкой.
Как сообщает НГС, в инспекции по охране объектов культурного наследия объяснили, что установку временных подпорных конструкций согласовали почти год назад. Но о том, есть ли в здании повреждения, не рассказали.
По заверению инспекции, угроза разрушения отсутствует. За самим историческим зданием ведется систематический геотехнический мониторинг.