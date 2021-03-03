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Старейшую аптеку Новосибирска рядом с масштабной стройкой укрепили подпорками

3 марта 2021, 16:47
За состоянием здания ведется постоянное наблюдение.

В Новосибирске здание старейшей аптеки, находящейся на Красном проспекте, укрепили металлическими подпорками. Они появились со стороны находящейся рядом стройплощадки, где возводится 14-этажный отель с подземной парковкой.

Как сообщает НГС, в инспекции по охране объектов культурного наследия объяснили, что установку временных подпорных конструкций согласовали почти год назад. Но о том, есть ли в здании повреждения, не рассказали.

По заверению инспекции, угроза разрушения отсутствует. За самим историческим зданием ведется систематический геотехнический мониторинг.

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