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В Новосибирске построят спорткомплекс с искусственным льдом

3 марта 2021, 14:44
Это будет комплекс международного уровня.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом появится в 2022 году в Калининском районе Новосибирска.

Проект реализует компания «Завод Металл-Сервис» (ГК «Стрижи») за 784 млн рублей. Его уже одобрили в Совете по инвестициям в НСО.

По словам директора по развитию ООО Леона Полякова, большая часть средств, которые будут направлены на строительство, взяты в кредит, 34% от общего объема вложит предприятие.

Предполагается, что комплекс разместит в себе две ледовые арены, тренировочный зал, бросковую зону, кафе. Сейчас готовится проект, а весной 2021 года начнется строительство.

Отметим, что на совете по инвестициям гендиректор Агентства инвестразвития Александр Зырянов представил отчет за 2020 год. Согласно данным, в прошлом году было привлечено более 12 млрд рублей инвестиционных средств. 25 инвесторов работают на территории Промышленно-логистического парка. Общий объем их вложений составил 41 млрд рублей. За счет инвесторов ПЛП в бюджет поступило на 20% больше налоговых отчислений.

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