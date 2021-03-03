В Новосибирске построят спорткомплекс с искусственным льдом

Отметим, что на совете по инвестициям гендиректор Агентства инвестразвития Александр Зырянов представил отчет за 2020 год. Согласно данным, в прошлом году было привлечено более 12 млрд рублей инвестиционных средств. 25 инвесторов работают на территории Промышленно-логистического парка. Общий объем их вложений составил 41 млрд рублей. За счет инвесторов ПЛП в бюджет поступило на 20% больше налоговых отчислений.