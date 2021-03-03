В Новосибирске проходит онлайн-обсуждение проекта Первомайского сквера

Обсуждение проекта благоустройства Первомайского сквера в Новосибирске проходит в онлайн-формате.
Претензии и предложения принимаются со 2 по 16 марта.
Проектировщики предложили уделить больше внимания озеленению сквера – вырубить авариные насаждения и увеличить количество кустарников. Кроме того, планируется отреставрировать существующие элементы – фонтаны и ограду. Мэр Анатолий Локоть уже утвердил план проекта, теперь он проходит общественные обсуждения.
Проект можно посмотреть на сайте «Зеленый Новосибирск», там же новосибирцы могут оставить свои предложения.