В Новосибирске проходит онлайн-обсуждение проекта Первомайского сквера

Проектировщики предложили уделить больше внимания озеленению сквера – вырубить авариные насаждения и увеличить количество кустарников. Кроме того, планируется отреставрировать существующие элементы – фонтаны и ограду. Мэр Анатолий Локоть уже утвердил план проекта, теперь он проходит общественные обсуждения.