Новосибирский депутат попросил у Мишустина «Чистый воздух»

Депутат горсовета от партии «Зеленых» Игорь Украинцев обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой включить Новосибирск в федеральный проект «Чистый воздух». Он это сделал не один, а вместе с председателем партии «Зеленых» Анатолием Панфиловым и его замом Владимиром Кирилловым.
Авторы письма отметили, что в Новосибирске только за последнее время несколько раз объявляли режим «черного неба». О Новосибирске известно, что он оказался на вершинах рейтингов самых загрязненных городов, нов список, муниципалитетов проекта «Чистый воздух», предполагающего поэтапное снижение выбросов в атмосферу, так и не попал. В перечне есть Искитим, поэтому включение в него Новосибирска даст больший эффект.
По мнению «Зеленых», в Новосибирской области складывается катастрофическая ситуация с загрязнением воздуха. Она требует согласованного решения. Ведь, как заметил Украинцев уже в социальных сетях, местные медики постоянно говорят об увеличении числа заболеваний органов дыхания.