Новосибирский депутат попросил у Мишустина «Чистый воздух»

Авторы письма отметили, что в Новосибирске только за последнее время несколько раз объявляли режим «черного неба». О Новосибирске известно, что он оказался на вершинах рейтингов самых загрязненных городов, нов список, муниципалитетов проекта «Чистый воздух», предполагающего поэтапное снижение выбросов в атмосферу, так и не попал. В перечне есть Искитим, поэтому включение в него Новосибирска даст больший эффект.