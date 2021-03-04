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Новосибирский депутат попросил у Мишустина «Чистый воздух»

4 марта 2021, 12:31
Игорь Украинцев считает, что город должен присоединиться к федеральной программе.

Депутат горсовета от партии «Зеленых» Игорь Украинцев обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой включить Новосибирск в федеральный проект «Чистый воздух». Он это сделал не один, а вместе с председателем партии «Зеленых» Анатолием Панфиловым и его замом Владимиром Кирилловым.

Авторы письма отметили, что в Новосибирске только за последнее время несколько раз объявляли режим «черного неба». О Новосибирске известно, что он оказался на вершинах рейтингов самых загрязненных городов, нов список, муниципалитетов проекта «Чистый воздух», предполагающего поэтапное снижение выбросов в атмосферу, так и не попал. В перечне есть Искитим, поэтому включение в него Новосибирска даст больший эффект.

По мнению «Зеленых», в Новосибирской области складывается катастрофическая ситуация с загрязнением воздуха. Она требует согласованного решения. Ведь, как заметил Украинцев уже в социальных сетях, местные медики постоянно говорят об увеличении числа заболеваний органов дыхания.

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