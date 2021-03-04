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Премьер-министр Михаил Мишустин 4 марта прилетит в Новосибирск

4 марта 2021, 13:25
Правительство обнародовало программу его визита.

Сегодня, 4 марта, Председатель Правительства России Михаил Мишустин прилетит в Новосибирск. Весь вчерашний день жители города гадали по расчищаемым дорогам, куда отправится премьер-министр. Теперь стала известна программа его визита, опубликованная Правительством.

Михаил Мишустин в четверг осмотрит Новосибирский логистический почтовый центр. Завтра, 5 марта, он посетит Кольцово и Академгородок. В программе визита: государственный научный центр «Вектор», институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет. Не обойдется и без встречи с губернатором Андреем Травниковым.

Премьер посетить новосибирские научные и образовательные центры не один. Компанию составят его заместитель Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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