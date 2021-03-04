Премьер-министр Михаил Мишустин 4 марта прилетит в Новосибирск

Михаил Мишустин в четверг осмотрит Новосибирский логистический почтовый центр. Завтра, 5 марта, он посетит Кольцово и Академгородок. В программе визита: государственный научный центр «Вектор», институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет. Не обойдется и без встречи с губернатором Андреем Травниковым.