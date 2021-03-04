В Маслянинском районе мужчина убил соперника и сжег его дом

31-летний житель села Чудиново Маслянинского района признан виновным в убийстве и поджоге чужого дома. Преступления мужчина совершил 16 июля прошлого года.
Как сообщает пресс-служба СКР по НСО, мужчина заподозрил свою сожительницу в измене. Он взял у отца в сейфе ружье и застрелил соперника у него дома. Затем, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджог дом своего обидчика.
После задержания убийца свою вину признал. Ему назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы в колонии строго режима.